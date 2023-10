POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 43. Kalenderwoche

Wassenberg-Myhl (ots) - Am Donnerstag (19. Oktober) ereignete sich auf der Kreisstraße 9 ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein junger Mann schwere Verletzungen zuzog. Der 20-Jährige fuhr gegen 17.55 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der K 9 aus Myhl kommend in Fahrtrichtung Altmyhl. Zur gleichen Zeit beabsichtigte der 60 Jahre alte Fahrer eines Lkw in einem Wirtschaftsweg zu wenden. Der Mann war zuvor in Gegenrichtung ...

