Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl eines Fahrzeuges- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Gestern, zwischen 13.00 Uhr und 20.20 Uhr, versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam in einen in der Mühlhäuser Straße geparkten VW zu gelangen und diesen offenbar kurzzuschließen, was allerdings misslang. In der weiteren Folge entwendeten der oder die Täter eine elektrische Kühlbox. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 55 Euro, der entstandene Sachschaden bei geschätzten 3.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0272871/2023) entgegen. (jd)

