POL-NOM: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Northeim (ots) - Northeim, 06.12.2022, 10.00 Uhr NORTHEIM (köh) - Betrügerin erbeutet einen mittleren vierstelligen Betrag durch Vorspiegelung falscher Tatsachen am Telefon. Ein 57-jähriger Geschädigter erhielt am 06. Dezember einen Anruf von einem angeblichen Inkassounternehmen. Die Frau am Telefon gab an, dass der Geschädigte über 13.000 Euro Spielschulden im Internet habe und diese nun begleichen müsse. Da der ...

