POL-MI: Sportbootunfall

Petershagen (ots)

Am Ostersamstag, 16.04.2022, gegen 18:00 Uhr, fuhren zwei Brüder aus Lage (36 Jahre alt) und Herford (32 Jahre alt) mit jeweils einem Kanu auf die Weserschleuse Petershagen (Ortslage Minden) zu. Das Kanu des 36-jährigen kenterte, der Mann wurde während des Versuches an Land zu schwimmen durch die Schleusentätigkeit förmlich angesaugt und unter Wasser gezogen. Umfangreiche, sofort eingeleitete Suchmaßnahmen des Polizeihubschraubers, Tauchern und der Feuerwehr unter Einsatz von Drohnen blieben bisher erfolglos und werden aktuell fortgesetzt. Der Bruder des Verunglückten fuhr um ein eigenes Kentern zu verhindern mit beiden Kanus an das Ufer.

