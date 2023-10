Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jörg Manczak ist der neue Wachleiter der Polizeiwache West

Bild-Infos

Download

Kreis Heinsberg (ots)

Seit dem 1. Oktober 2023 haben die Polizeiwachen Heinsberg und Geilenkirchen einen neuen Wachleiter. Jörg Manczak wurde am 16. Oktober 2023 durch Innenminister Herbert Reul im Rahmen der Veranstaltung "Coffee with a Cop" zum Ersten Polizeihauptkommissar befördert und als Wachleiter für die Wachen Heinsberg und Geilenkirchen eingesetzt. Er war zuvor als Leiter des Bezirksdienstes der Kreispolizeibehörde Heinsberg tätig. Der 54-Jährige wohnt selbst mit seiner Familie in Geilenkirchen, weshalb ihm die neue Aufgabe auch besonders am Herzen liegt. Zukünftig wird er sein Büro in Heinsberg haben, seine Aufgaben als Wachleiter aber in beiden Polizeiwachen wahrnehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell