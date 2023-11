Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Alfeld (msc) - Am 14.11.2023 in der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:20 Uhr ist es in der Straße Limmerburg in Alfeld (Leine) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein Grundstückspfosten durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer touchiert und beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250EUR. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 05181/80730.

