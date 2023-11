Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Verkehrsteilnehmer unter mutmaßlichem Drogeneinfluss

Iffezheim (ots)

Bei einer Kontrolle im grenznahen Bereich am frühen Mittwochmorgen konnten Beamte der Bundespolizei einen Fahrer feststellen, der nach ersten Anzeichen unter Drogeneinfluss gestanden ist. Der 20-jährige Renault-Lenker wurde von den Polizisten am Grenzübergang Iffezheim kontrolliert, wobei sich hierbei der Verdacht auftat, dass der junge Mann unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Der Kontrollierte wurde danach auf das Polizeirevier Rastatt gebracht, wo die weitere Strafverfolgung stattfand. Den Verkehrsteilnehmer erwartet nun eine Anzeige gegen das Betäubungsmittelgesetz. /to

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell