POL-OG: Appenweier - Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Baden-Baden (ots) - Zu einer sexuellen Belästigung kam es mutmaßlich am Montagabend kurz vor 18 Uhr in der Sauna eines Freizeitbades in Baden-Baden. Demnach soll ein 84-Jähriger vor zwei jüngeren Damen begonnen haben zu onanieren. Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211 211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

mehr