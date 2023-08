Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Öffentliche Vereidigung der neuen Laufbahnabsolventinnen und Laufbahnabsolventen der Bundespolizei

Bad Bramstedt, Kiel, Flensburg, Rostock, Stralsund, Pasewalk, Cuxhaven, Neustadt in Holstein, Warnemünde (ots)

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt vereidigt am 5. September 2023 44 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Bundespolizei für die Einsatzbereiche in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Der feierliche Akt findet öffentlich in Herzen von Bad Bramstedt statt.

Die Beamtinnen und Beamten haben ihre Ausbildung bzw. ihr Studium abgeschlossen und wurden in der vergangenen Woche zu Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern bzw. zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren ernannt. Am kommenden Dienstag werden sie im Rahmen einer zentralen Veranstaltung am "Roland", Bleeck 16, in Bad Bramstedt vereidigt. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt in den Bundesländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt. Personelle Verstärkung erhalten dadurch unsere operativen Dienststellen, die Bundespolizeiinspektionen Kiel, Flensburg, Rostock, Kriminalitätsbekämpfung Rostock, Stralsund und Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektionen See in Cuxhaven und Warnemünde. Auch bei der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit, im Stabsbereich in Bad Bramstedt, im Direktionsbereich See sowie im Maritimen Schulungs- und Trainingszentrum in Neustadt in Holstein werden einige der neuen Kolleginnen und Kollegen Ihren Dienst in der Erstverwendung beginnen.

Der rund einstündige öffentliche Festakt beginnt um 12:00 Uhr am "Roland", Bleeck 16, in Bad Bramstedt und wird musikalisch vom Bundespolizeiorchester Hannover begleitet.

Im Rahmen der Feierlichkeit werden der Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Horst Kriesamer, und die Bürgermeisterin der Stadt Bad Bramstedt, Verena Jeske, zu den 44 Dienstanfängerinnen und Dienstanfängern des mittleren und gehobenen Dienstes sprechen.

