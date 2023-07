Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Panther Challenge 2023 in der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg - Jugendlichen soll die Chance einer gezielten Berufswahl ermöglicht werden

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Ratzeburg / Lübeck / Neustadt i.H. /Hamburg (ots)

Vom 18. bis zum 20. Juli 2023 führte die Bundespolizeiabteilung Ratzeburg die Panther Challenge oder auch "das härteste Schülercamp Deutschlands" durch. 95 Jugendliche aus ganz Deutschland erhielten an diesen drei Tagen die Chance, in die Rolle einer Bundespolizistin bzw. eines Bundespolizisten zu wechseln. Ziel der Veranstaltung ist es, für die immer weiterwachsenden und vielfältigen Aufgaben der Bundespolizei Nachwuchs zu gewinnen. Der Polizeiberuf erfordert eine hohe körperliche Leistungsfähigkeit, daher sind Gesundheit, Fitness und Teamfähigkeit wichtige Voraussetzungen für eine Ausbildung bei der Bundespolizei. Somit bestanden die Wettkampfstationen aus Elementen, die eine gute körperliche Konstitution voraussetzten und nur im Team zu bewältigen waren. Verschiedenste Situationen des polizeilichen Alltags wurden real nachgestellt, wie zum Beispiel die Begleitung und konsequente Trennung rivalisierender Fußballfans. Ebenfalls erhielten alle Teilnehmenden die Gelegenheit, Teile des Eignungsauswahlverfahrens für die Bundespolizei zu absolvieren. Hierzu zählten die Abnahme des 12-Minuten-Laufes, der Pendel- Lauf, der Kasten-Bumerang-Test sowie das Schreiben eines Diktates. Zur Darstellung der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Bundespolizei wurde die Bundespolizeiabteilung Ratzeburg durch andere Dienststellen unterstützt, wie der Beweis- und Festnahmehundertschaft der Bundespolizeiabteilung Uelzen, der Diensthundegruppe sowie dem Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg als auch der Bundespolizeiinspektion See Neustadt in Holstein. Alle Beteiligten sprachen von einer sehr gelungenen Veranstaltung.

Rückfragen an:

Ines Michaelsen

BUNDESPOLIZEIABTEILUNG RATZEBURG

SACHGEBIET LAGE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Mechower Straße 6

23909 Ratzeburg Tel.: +49 4541 805 5122 Fax: +49 4541 805 391 bpolabt.ratzeburg.post@polizei.bund.de www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, übermittelt durch news aktuell