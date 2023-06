Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: BPOLP Potsdam: Bundespolizeischiff "NEUSTADT" am Warnemünder Cruise Center feierlich in Dienst gestellt

Rostock Warnemünde (ots)

Am 10. Juni 2023 hat die Bundespolizei mit der BP 84 ihr viertes neues Einsatzschiff der "Potsdam"-Klasse in Rostock-Warnemünde feierlich in Dienst gestellt.

Nach den Taufen der ersten drei neuen Einsatzschiffe, der BP 81 "POTSDAM", der BP 82 "BAMBERG" und der BP 83 "BAD DÜBEN", in den Jahren 2018 und 2019 wurde die BP 84 am Warnemünder Cruise Center feierlich auf den Namen "NEUSTADT" getauft, gesegnet und in Dienst gestellt.

Als Taufpatin betonte die Bundesministerin des Innern und für Heimat, Nancy Faeser in ihrer Rede, dass der gesamte maritime Raum verwundbarer geworden sei und dass das wegen ihrer geographischen Lage insbesondere für die Ostsee gelte. "Die Bundespolizei zeigt auf See mit sämtlichen verfügbaren Kräften und Schiffen Präsenz. Alles, was schwimmen kann, ist auf dem Wasser - im Dienste der Sicherheit unseres Landes!", so die Ministerin weiter.

Weitere Redner bei der Feier waren der geschäftsführende Gesellschafter der Fassmer Werft, Harald Fassmer, der Bürgermeister der Stadt Neustadt, Mirko Spieckermann sowie der Kommandant der das Einsatzschiff übernehmenden Besatzung, Erster Polizeihauptkommissar Dirk Lange.

Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Dieter Romann, übergab dem Präsidenten der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Horst Kriesamer, anschließend das neue Einsatzschiff und überreichte ihm zur Indienststellung die Bundesdienstflagge der BP 84. Er wünschte der "NEUSTADT" und ihrer Besatzung "Allzeit eine gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel."

Die Taufe des 86 Meter langen Schiffsneubaus auf den Namen "NEUSTADT" als Dienstsitz des Direktionsbereiches Bundespolizei See der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt ist ein besonderes Zeichen der Verbundenheit und Wertschätzung zwischen der Bundespolizei und der Stadt Neustadt in Holstein. Sie folgt einer langen Tradition, schon das Bundesgrenzschutzboot BG 11 hatte den Namen "NEUSTADT" getragen.

Hintergrund:

Die veränderte Sicherheitslage in Europa prägt auch die Aufgabenwahrnehmung der Bundespolizei auf Nord- und Ostsee. Die Bundespolizei See ist mit leistungsstarken Einsatzmitteln ausgestattet, die es ermöglichen in einer Vielzahl komplexer Einsatzsituationen schnell und professionell zu agieren. Hierfür hat die Bundespolizei nun mit der "NEUSTADT" insgesamt vier moderne Einsatzschiffe der "Potsdam-Klasse", auf denen Hubschrauber landen und starten können. Im Zusammenwirken mit der GSG 9 der Bundespolizei und der Bundespolizei-Fliegergruppe sind die Einsatzschiffe in der Lage, auf komplexe Bedrohungslagen auf See zu reagieren.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, übermittelt durch news aktuell