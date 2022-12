Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt verstärkte ihre Kontrollen

Bad Bramstedt, Kiel, Flensburg, Rostock, Stralsund, Pasewalk (ots)

Vor dem Hintergrund der insgesamt steigenden Zahlen unerlaubter Einreisen in das Bundesgebiet und dem Kampf gegen die Schleuserkriminalität, verstärkte die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt vom 12. bis 15. Dezember die Kontrollen des grenzüberschreitenden Verkehrs auf den Straßen, in den Fährhäfen sowie in den Bahnhöfen und Zügen. Neben den Polizistinnen und Polizisten der Inspektionen Kiel und Flensburg in Schleswig-Holstein sowie Rostock, Stralsund und Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern kamen zeitweise auch Unterstützungskräfte der eigenen mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit, der Bundesbereitschaftspolizei und auch der Reiterstaffel der Bundespolizei zum Einsatz, die in Stansdorf bei Potsdam beheimatet ist. Mit dem Einsatz der Reiterstaffel war es möglich auch schwierigstes Gelände zwischen den Grenzübergängen an der Grenze zu Polen zu bestreifen. An vier Tagen führten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 2.820 Personenkontrollen und 189 Befragungen durch. Dabei konnten insgesamt 41 Feststellungen gemacht werden, die von der unerlaubten Einreise, dem unerlaubten Aufenthalt, über Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz bis hin zu Verkehrsdelikten reichten. Letztere konnten in enger Zusammenarbeit an die zuständige Landespolizei übergeben werden.

Die Zahl der festgestellten unerlaubten Einreisen steigt auch im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt in diesem Jahr leicht an. Zwar lag sie 2021 mit 3.430 Feststellungen deutlich über den 2.357 Feststellungen bis zum 6. Dezember dieses Jahres. In den Monaten August bis November 2021 kamen viele Menschen über Belarus und Polen über die Grenze nach Deutschland. Waren es im Januar 2022 noch 149 Feststellungen, so verzeichnete die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt im November 2022 bereits 290 unerlaubte Einreisen. In den ersten sechs Dezembertagen wurden 63 unerlaubte Einreisen registriert.

An den Bahnhöfen und in den Zügen war die Bundespolizei im vorweihnachtlichen Reiseverkehr gut sichtbar präsent und beriet auch Reisende, z.B. in Kiel, im Rahmen der Präventionsarbeit zum Schutz vor Taschendiebstählen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, übermittelt durch news aktuell