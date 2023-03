Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Bundespolizei in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern erhält Verstärkung

Bad Bramstedt / Flensburg / Kiel / Rostock / Stralsund / Pasewalk (ots)

31 frischgebackene Bundespolizistinnen und Bundespolizisten legten heute in der Sporthalle der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt ihren Eid ab. Die 12 Frauen und 19 Männer verstärken die Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion See in Warnemünde und die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit Bad Bramstedt.

Eine Kleinspielbesetzung des Bundespolizeiorchesters Hannover umrahmte den festlichen Akt.

In seiner Rede an die jungen Polizistinnen und Polizisten betonte der Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Horst Kriesamer, dass der Schwur auf das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik geltenden Gesetze nicht nur eine einfache Pflicht sei, sondern auch die formulierte Erwartungshaltung, die der Staat und damit die Gesellschaft unseres Landes an die Polizei richtet.

Weiterhin wies er darauf hin, dass es bei allen beruflichen Herausforderungen keine Zweifel an den demokratischen Einstellungen und Verhaltensweisen von Polizeiangehörigen geben darf. In einer Zeit wie dieser, in der demokratische und ideelle Werte des gesellschaftlichen Zusammenlebens immer wieder in Frage gestellt und angegriffen werden, käme es mehr denn je auf alle Demokratinnen und Demokraten wie die Polizistinnen und Polizisten in der Bundespolizei und in allen Polizeien in Deutschland an.

Die jungen Männer und Frauen stehen für einen Generationswechsel in der Bundespolizei. "Wichtig dabei ist: Sie sind nicht allein! Wir in der Bundespolizei sind mittlerweile 54.000! Herausforderungen werden Sie mit hoch motivierten Kolleginnen und Kollegen in der Bundespolizei begegnen.", so Horst Kriesamer.

Nach dem Festakt konnten die vereidigten Polizistinnen und Polizisten mit ihren Angehörigen bei Kaffee und Kuchen Gespräche mit den Leiterinnen und Leitern der Bundespolizeiinspektionen führen. Die Dienststellen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern erwarten die Neuen mit offenen Armen.

