Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwischen Samstag (17.12.) um 17 Uhr und Sonntag (18.12.) um 13:40 Uhr kam es in der Jourdanallee auf Höhe der Hausnummer 40 im Ortsteil Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand parkender Renault Megane an der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an die Kollission von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als solcher nachzukommen. Hinweise zum genannten Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell