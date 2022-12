POL-DA: Rüsselsheim: Schwer verletzt nach Unfall

Bensheim (ots) - Am Mittwoch (23.11.) gegen 13:00 Uhr kam es in der Bismarckstraße, kurz vor der Einmündung zur Roonstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem gelben Pritschenwagen und einem, am Straßenrand geparkten Pkw. Ein Zeugen soll den Verkehrsunfall beobachtet haben. Dieser oder weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer 06251 8468-40 zu melden. ...

