Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: B3

Neumalsch - Tödlicher Verkehrsunfall

Malsch (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, gegen 5:30 Uhr, kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundestraße 3 zwischen Baden-Baden und Ettlingen. Eine 58-jährige VW-Fahrerin befuhr die B3 aus Baden-Baden kommend in Richtung Ettlingen, als sie aus bisher ungeklärten Gründen im Bereich der Abzweigung Neumalsch ins Schleudern geriet und frontal gegen einen entgegenkommenden Lastwagen stieß. Bei dem Aufprall wurde die Fahrzeuglenkerin so schwer verletzt, dass sie mit dem Notarzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie kurze Zeit später verstarb. Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall nach eigenen Angaben nicht verletzt. Neben Einsatzkräften der Polizei, der Rettungsdienste und der Feuerwehr, war auch ein externer Unfallsachverständiger vor Ort. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell