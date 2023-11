POL-OG: Rastatt, K3769 - Schwerer Verkehrsunfall

Offenburg (ots) - In einem Lebensmittelmarkt in der Gustav-Ree-Anlage führte das Nichtbeachten eines Platzverweises am Montag letztlich zum polizeilichen Gewahrsam. Die Dame war gegen 14:15 Uhr offenbar dabei Passanten anzupöbeln, als Mitarbeiter eines Ladengeschäfts den Gebrauch ihres Hausrechts ausüben wollten. Hierzu kamen Polizisten des Polizeireviers Offenburg in den Einsatz. In diesem Zuge wurde der 37-jährigen ...

