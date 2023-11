Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Schwerer Unfall

Muggensturm (ots)

Am Montagabend gegen 18:15 Uhr kam es an der L607 am Muggensturmer Tierpark zu einem Autounfall. Ein 44-jähriger Mann war in seinem Audi unterwegs gewesen, als er offenbar aufgrund eines gesundheitlichen Problems von der Fahrbahn abkam, die Böschung hinab geriet und schlussendlich mit einem Baum kollidierte. Der Pkw-Lenker wurde nach der Rettung schwerverletzt in das Klinikum nach Karlsruhe verbracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 45.000 Euro. /ja

