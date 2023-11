POL-OG: Wolfach - Polizeinachwuchs stoppt Trunkenheitsfahrt

Muggensturm (ots) - Ein Sachschaden von circa 7.000 Euro ist das Resultat einer Unfallflucht am Montagmorgen in der Straße "Am Federbach". Gegen 6.30 Uhr soll ein bislang unbekannter Lkw-Lenker einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Suzuki beim Vorbeifahren gestreift haben. Im Nachgang ist der Lastkraftwagen, der laut einem Zeugen mit einer "hellen Plane" bestückt war, in den Eschenweg eingebogen und verließ die ...

mehr