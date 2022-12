POL-HX: Zwei Auffahrunfälle innerhalb kürzester Zeit

Bad Driburg (ots) - Bei einem Zimmerbrand in einem Altenheim wurde ein 66-jähriger Bewohner in Bad Driburg lebensgefährlich verletzt. Der Brand brach am Freitagmorgen, 09.12.2022, gegen 03:30 Uhr in einem Zimmer der "Auf der Mühlstätte" befindlichen Einrichtung aus. Da das Feuer durch die eingesetzte Driburger Feuerwehr umgehend gelöscht wurde, konnte eine weitere Ausdehnung der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Der lebensgefährlich verletzte ...

mehr