POL-FR: Bahlingen: Schwerer Verkehrsunfall - Polizei sucht Autofahrer nach gefährlichem Überholmanöver - Zeugenaufruf

Am Donnerstagabend den 05.10.23 gegen 18.45 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer in einem weißen Audi TT die K5140 vom Kreisverkehr Rohrlache kommend in Richtung Bahlingen. Kurz vor dem Ortseingang Bahlingen verunfallte der Fahrer. Der Fahrer des TT wurde durch den Unfall verletzt und musste medizinisch versorgt werden, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Laut Zeugenangaben fiel das Sportcoupe bereits zuvor durch zu hohe Geschwindigkeit und mehrere, teils waghalsige Überholmanöver auf der Strecke zwischen Bahlingen und Teningen auf. Zeugenangaben zufolge setzte der Fahrer des Audi trotz Gegenverkehr zum Überholen an und musste durch eine Gefahrenbremsung das Überholmanöver abbrechen.

Zeugen oder durch das Fahrverhalten Geschädigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen unter Tel. 07641/582-0 zu melden.

