Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verdacht Diebstahl aus Pkw - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Suche nach weiteren Geschädigten

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Donnerstag, 05.10.2023, gegen 01.40 Uhr, zwei verdächtige Personen mit, welche im Gisiweg die Schließverhältnisse von Fahrzeugtüren überprüfen würden. Im Rahmen der Fahndung konnte in Grenzach ein geparktes Fahrzeug mit einer offenstehenden Tür festgestellt werden. Im weiteren Verlauf wurden zwei Tatverdächtige, ein 19 Jahre alter Mann und ein 16 Jahre alter Jugendlicher, vorläufig festgenommen. Nach dem bisherigen Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen stehen die beiden Männer in Verdacht mehrere Diebstähle aus nicht verschlossenen Fahrzeugen begangen zu haben. Auch konnten bei einer Durchsuchung der Tatverdächtigen mehrere Gegenstände beschlagnahmt werden, welche noch keiner Tat zugeordnet werden konnten.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich die beiden Tatverdächtigen zudem illegal in Deutschland aufgehalten haben sollen.

Gegen den 19-jährigen marokkanischen Tatverdächtigen lag noch ein Haftbefehl vor. Nach einer Vorführung beim Amtsgericht Lörrach wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-jährige algerische Tatverdächtige wieder auf freien Fuß entlassen.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht weitere Geschädigte. Man möge bitte sein Fahrzeug überprüfen und sich gegebenenfalls mit dem Polizeiposten, Telefon 07624 98900, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell