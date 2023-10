Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Ausflug eines 2- jährigen Mädchens endete mit Malkurs auf dem Polizeirevier

Freiburg (ots)

Waldkirch: Am Donnerstagmorgen, 05.10.2023, kurz vor 10 Uhr traf eine Passantin in der Nähe einer Tankstelle in Waldkirch ein kleines Mädchen an, welches barfuß und allein unterwegs war. Die hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Waldkirch nahmen das 2-jährige Kind vorerst in ihre Obhut und fuhren es auf die Dienststelle. Dort konnten glücklicherweise beim benachbarten Kindergarten Schuhe für das Mädchen ausgeliehen werden. Zur Überbrückung der Wartezeit bekam die kleine Ausreißerin eine gratis Führung durch das Polizeirevier sowie einen Malkurs durch einen erfahrenen Beamten.

Kurze Zeit später rief der verzweifelte Vater des Mädchens an und berichtete, dass seine Tochter in einem unbeobachteten Moment entwischt sei. Abschließend konnte die kleine Spaziergängerin wieder wohlbehalten und gut gelaunt ihrem Vater übergeben werden.

