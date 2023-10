Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten Ortsteil Altenburg: Polizei sucht Zeugen nach versuchten Wohnungseinbrüchen

Freiburg (ots)

Schon in der Zeit zwischen Freitag, 29.09.2023 und Mittwoch, 04.10.2023 kam es zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in der Straße Im Niederfeld in Jestetten zu zwei Einbruchsversuchen.

Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte ein noch unbekannter Täter, an einem Einfamilienhaus eine Terrassentür aufzuhebeln. An einem weiteren Einfamilienhaus in Im Niederfeld wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln. In beiden Fällen scheiterte der Täter und musste unverrichteter Dinge abziehen.

Der Polizeiposten Jestetten (07745 7234) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Außerhalb der üblichen Bürozeiten können sich Zeugen auch beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der Rufnummer 07751 8316-531 melden.

