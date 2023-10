Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht im Bläsiring - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.10.2023, gegen 17.15 Uhr, soll beim Ausparken der Fahrer eines weißen VW Passat gegen die Fahrertür eines auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten schwarzen Daimler-Benz gestoßen sein. Der Fahrer des weißen Passats sei ausgestiegen und habe den Schaden begutachtet. Danach sei er weitergefahren. Der schwarze Daimler-Benz stand in der Straße "Bläsiring" in Höhe der Hausnummer 28. Der Sachschaden an dem Daimler-Benz wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. An dem weißen Passat sei Werbung eines Schweizer Malerbetriebes angebracht gewesen. Auch soll der Fahrer dementsprechende Berufskleidung getragen haben.

