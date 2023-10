Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen/Breisach: Sechs Tatverdächtige nach Kupferdiebstählen vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Seit Ende September hat die Polizei in Denzlingen und Breisach sechs Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die allesamt in Verdacht stehen, an Diebstählen von großen Mengen Kupferkabel beteiligt gewesen zu sein.

Zwei Tatverdächtige wurden am 29.09.2023 in Breisach vorläufig festgenommen. Eine Polizeistreife traf die 26-jährige Frau und den 33-jährigen Mann gegen 3.45 Uhr auf einem Schotterparkplatz in Breisach an und unterzog sie einer Kontrolle. Die Tatverdächtigen waren mit einem Fahrzeug mit französischer Zulassung unterwegs. In unmittelbarer Nähe zu den Kontrollierten befand sich ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen, in dem mutmaßliches Diebesgut gefunden wurde, darunter große Kupferrollen (Gesamtgewicht ca. 400 Kilogramm), ein Radio, ein Pavillon-Zelt sowie diverses Werkzeug.

Die sichergestellten Gegenstände wurden nach derzeitigem Kenntnisstand in der Schweiz und in Frankreich entwendet. Gegen die zwei rumänischen Tatverdächtigen wird nun ermittelt.

In einem anderen Fall wurden am 28.09.2023 zwei Tatverdächtige im Alter von 24 und 31 Jahren in Denzlingen vorläufig festgenommen. Beide stehen in Verdacht, am Vortag in Denzlingen versucht zu haben, Kupferschrott- und Kabel im Wert von rund 1.500 Euro von einem Firmengelände zu entwenden. Die Tatverdächtigen wurden bei der Tatausführung entdeckt und flüchteten. Ein Zeuge erkannte die Personen und das genutzte Fahrzeug am 28.09. wieder und verständigte die Polizei, sodass die Personen vorläufig festgenommen wurden. Im Fahrzeug wurden mehrere hundert Kilo Kupfer gefunden, bei dem es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt. Bei beiden Tatverdächtigen handelt es sich um rumänische Staatsangehörige.

Eine weitere vorläufige Festnahme von zwei Tatverdächtigen erfolgte am Mittwoch, 04.10.2023, ebenfalls in Denzlingen. Die zwei 30- und 21-Jährigen Männer wurden nach einem Zeugenhinweis angetroffen und überprüft. Bei der Durchsuchung eines Fahrzeugs, welches mutmaßlich den Tatverdächtigen zuzuordnen ist, wurden mehrere hundert Kilogramm mutmaßlich entwendete Kupferkabel festgestellt. Gegen die zwei rumänischen Staatsangehörigen wird ermittelt. Hinweise zur Herkunft des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Waldkirch unter Tel. 07681 4074-0 entgegen.

Die Ermittlungen in allen drei Fällen dauern derzeit an. Nach derzeitigem Kenntnisstand stehen die Taten in Verbindung zueinander. Ob die Tatverdächtigen als Täter für weitere Diebstähle in Frage kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

oec

