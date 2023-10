Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Innenstadt: Männer versuchen mittels Trickdiebstahl Smartphone zu stehlen - Haft

Freiburg (ots)

Bereits letzte Woche am 30.09.2023 gegen 05:20 Uhr war es in der Niemensstraße in Freiburg zu einem versuchten Trickdiebstahl gekommen.

Eine junge Frau saß mit ihrem Begleiter im Bereich der Niemensstraße, als sie von zwei Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurden. Im Zuge dieser Ablenkung versuchte einer der Beschuldigten das auf dem Tisch liegende Smartphone an sich zu nehmen, was jedoch durch den Begleiter der jungen Frau bemerkt wurde, weshalb die beiden Männer von ihrem Vorhaben abließen und die Örtlichkeit verlassen wollten.

Eine in der Nähe befindliche Streife der Polizei wurde durch die Geschädigten angesprochen und kontrollierte die Tatverdächtigen. Beide Männer waren der Polizei bereits einschlägig bekannt. Bei einem der Männer wurde zudem noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden.

Es handelte sich dabei um einen algerischen Staatsangehörigen im Alter von 21 Jahren sowie einen marokkanischen Staatsangehörigen im Alter von 32 Jahren.

Das Amtsgericht Freiburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Hauptverhandlungshaftbefehl gegen die beiden Männer erlassen und den Vollzug angeordnet. Am 05.10.2023 wurden die beiden Männer durch das Amtsgericht Freiburg im beschleunigten Verfahren jeweils zu Geldstrafen verurteilt.

ts

