POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.10.2023 um 02:35 Uhr wurde ein 39-jähriger Neustadter mit einem Miet-E-Scooter in der Schillerstraße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da von dem Mann starker Atemalkoholgeruch ausging, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher ein Ergebnis von 1,20 Promille hervorbrachte. Dadurch musste der Neustadter seinen Führerschein bei der Polizei belassen und letztlich eine Blutprobe in der hiesigen Dienststelle abgeben. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen der begangenen Trunkenheitsfahrt. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

