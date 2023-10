Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Mehrere Verletzte in Einkaufsmarkt nach Versprühen von Pfefferspray

Deidesheim (ots)

Drei junge Männer versprühten am 02.10.2023, gegen 17:15 Uhr aus noch ungeklärten Gründen in einem Einkaufsmarkt in Deidesheim eine Substanz (offensichtlich Pfefferspray) und flüchteten anschließend auf zwei Motorrollern sowie einem Fahrrad. Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Vor Ort konnten 12 leicht verletzte Personen (Kunden und Marktpersonal) mit Augen- und Atemwegsreizungen festgestellt werden, wovon 7 Personen durch Rettungssanitäter ambulant behandelt werden mussten. Der Markt musste vorübergehend für ca. eine Stunde auf Veranlassung der Markleitung geschlossen werden. Von einem der flüchtigen Tatverdächtigen liegt eine Personenbeschreibung vor: ca. 16-17 Jahre alt, ca. 1,80 m, schlank, trug graues T-Shirt und eine Bauchtasche. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen/-innen und eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden!

