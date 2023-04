Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Kellerbrand in einem Wohnhaus in Griesheim

Frankfurt am Main (ots)

(am) Am frühen Samstagmorgen brannte es in einem Keller eines Wohnhauses im Denisweg in Griesheim. Verletzt wurde niemand.

Gegen 4:50 Uhr am Samstagmorgen (29.04.2023) wurde der Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt Rauchentwicklung aus einem Keller eines zweigeschossigen Wohnhauses am Denisweg gemeldet. Den nur wenige Minuten später eintreffenden Einsatzkräften bestätigte sich das Bild eines Kellerbrandes. Die Bewohner hatten sich mittlerweile selbst ins Freie gerettet.

Sofort wurden von der Feuerwehr die Löschmaßnahmen eingeleitet. Nach rund 30 Minuten war das Feuer gelöscht. Das Ablöschen von Glutnestern und das Entfernen des Brandrauchs mit Lüftern dauerte noch bis sechs Uhr an. Die Bewohner wurden während der Löscharbeiten vom Rettungsdienst betreut.

Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr Griesheim und der Rettungsdienst waren mit 36 Kräften vor Ort. Über Brandursache und Schadenhöhe liegen keine Erkenntnisse vor. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell