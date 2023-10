Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.10.2023 im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 12:40 Uhr wurde ein schwarzer PKW der Marke Ford durch unbekannte Täter zerkratzt. Der PKW stand auf Parkplatz eines Baumarktes in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. unter der Telefonnummer 06321-8540 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell