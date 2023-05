Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Etliche Sachbeschädigungen in Bergen auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots)

Wie die Bundespolizeiinspektion Stralsund in einer Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70258/5508946 von heute bereits mitteilte, kam es in Bergen auf Rügen in der Nacht von Samstag, dem 13.05.2023 zum Sonntag, dem 14.05.2023 zu gleich mehreren Sachbeschädigungen und mindestens einem Einbruch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in einem Bereich etwa zwischen Markt und Gingster Chaussee unter anderem

- bei einem Supermarkt in der Bahnhofstraße die Eingangstüren beschädigt - Schaden hier etwa 1.250 Euro, - bei einem in der Nähe des Bahnhofs befindlichen Haus in der Friedensstraße eine Scheibe beschädigt - Schaden hier etwa 1.000 Euro - wie bereits berichtet, der Bereich des Bahnhofes verwüstet - Schaden hier mutmaßlich mehrere tausend Euro - drei Autos auf einem Parkplatz in der Ringstraße Ecke Gingster Chaussee beschädigt (Spiegel und Autodächer) - Schaden hier etwa 1.250 Euro

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Polizei hat an allen Tatorten entsprechende Anzeigen aufgenommen.

Wie bei solchen Fällen üblich, wird auch ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten geprüft.

Auffallend in diesem Zusammenhang auch, dass es einige Einsätze im Innenstadtbereich aufgrund vermeintlicher "Jugendgruppen" gab. So wurde der Polizei zum einen gemeldet, dass am Samstag gegen 20:15 Uhr am Markt etwa fünf Jugendliche an Verkehrsschilder derart wackeln sollen, als würden sie diese jeden Moment herausreißen. Eine Überprüfung des Sachverhalts führte nicht zum Auffinden der Gruppe, auch konnten zunächst keine Beschädigungen an etwaigen Schildern festgestellt werden. Gegen 01:15 Uhr wurde die Polizei dann über ruhestörenden Lärm, augenscheinlich ausgehend von mehreren Jugendlichen beim Klosterhof informiert. Bei Eintreffen der Beamten entfernten sich die Störer und konnten auch im Folgenden nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen oder gar Geschädigte, die bisher noch keine Anzeige gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Gibt es weitere Tatorte? Wer hat auffällige Personen oder Gruppen in der Nähe der Tatorte gesehen? Sind die Täter womöglich über die Autos gelaufen, dann vielleicht auch anderswo? Können Angaben über die Gruppen im Innenstadtbereich gemacht werden, auch in entlastender Hinsicht? Angaben können bei der Polizei in Bergen unter 03838 8100, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell