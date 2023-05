POL-HST: Blaulichtmeile in der Hansestadt Stralsund - auch die Polizei ist vertreten

Stralsund (ots) - Am Samstag, dem 06.05.2023 meldete sich gegen 01:00 Uhr in der Nacht ein Anwohner aus Rambin über den Polizeinotruf und teilte einen akuten Einbruch in sein Wohnhaus mit. In das Einfamilienhaus in der Neuen Straße hat sich ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft. Der 66-jährige deutsche Bewohner hörte Geräusche und stellte den Täter im Flur fest und sprach diesen ...

