Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Wohnungseinbrüche auf der Insel Rügen

Stralsund (ots)

Am Samstag, dem 06.05.2023 meldete sich gegen 01:00 Uhr in der Nacht ein Anwohner aus Rambin über den Polizeinotruf und teilte einen akuten Einbruch in sein Wohnhaus mit.

In das Einfamilienhaus in der Neuen Straße hat sich ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft. Der 66-jährige deutsche Bewohner hörte Geräusche und stellte den Täter im Flur fest und sprach diesen an. Der Einbrecher flüchtete daraufhin und verließ den Tatort offensichtlich zu Fuß.

Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Eine sofortige Fahndung durch mehrere Streifenwagen der umliegenden Polizeireviere nach dem Täter führte nicht zu dessen Antreffen. Der Täter wird als 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben und trug dunkle Kleidung.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Spurensuche und -sicherung vor Ort durchgeführt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben können, Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben oder zur Aufklärung anderer Einbrüche in Altefähr, Samtens oder Rambin beitragen können. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Bergen unter 03838 8100 entgegen.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen war dies der achte Einbruchsdiebstahl seit April dieses Jahres im südlichen Bereich der Insel Rügen.

Weiterhin rät die Polizei in diesem Zusammenhang, nicht nur das eigene Eigentum gegen Einbruch und Wegnahme zu sichern, sondern auch ein Auge auf das Hab und Gut seiner Nachbarn zu werfen. Sollten Sie speziell in Einfamilienhaussiedlungen auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachten, eventuell auch in den späten Abend- oder Nachtstunden informieren Sie die Polizei über die Notrufnummer 110.

Informationen zum Thema Einbruch- und Diebstahlschutz finden Sie zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de. Darüber hinaus können Sie die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle direkt per Telefon oder E-Mail kontaktieren, um einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren. Dies können Sie bei der Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in der Polizeiinspektion Stralsund im Frankendamm 21 unter Tel.: 03831- 245 238 oder E-Mail: kripoberatung.stralsund@polizei.mv-regierung.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell