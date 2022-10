Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Täter beschädigen Eingangstür

Alsbach-Hähnlein (ots)

Noch unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen (18.10.), gegen 5.45 Uhr, in der "Alte Bergstraße" versucht, in einen Supermarkt einzubrechen. Dabei wurden sie bei ihrem kriminellen Vorgehen mutmaßlich gestört und traten die Flucht an. Zurück blieb ein Schaden an der Eingangstür, der derzeit auf rund 1000 Euro geschätzt wird. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 weiterführende Zeugenhinweise zu den Tätern entgegen.

