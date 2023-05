POL-HST: Ein Polizist bei Unfall leichtverletzt

Franzburg (ots) - Am kommenden Dienstag (09.05.2023) bietet die Polizeiinspektion Stralsund eine kostenlose Fahrradcodierungen in Franzburg an. In der Zeit von 14:00 Uhr bis etwa 17:00 Uhr können Interessierte gern nach 18461 Franzburg, Ernst-Thälmann-Str. 71 zum dortigen Amtshaus kommen und ihr Rad codieren lassen. Alles, was für die Fahrradcodierung benötigt wird, ist ein gültiger Personalausweis sowie das Fahrrad. ...

