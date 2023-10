Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwankend sein Fahrrad geschoben...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat am 01.10.2023 um 07:20 Uhr ein 42-Jähriger aus Neustadt/W., welcher aufgrund dieser Tatsache in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von circa 1,4 Promille. Aufgrund dieser Tatsache, sowie den Ausfallerscheinungen, welcher der Neustadter zeigte, wurde dessen Fahrrad mittels eines Schlosses an einem Zaun angeschlossen und der Schlüssel hierfür präventiv zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

