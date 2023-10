Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein und berauscht unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 01.10.2023 um 10:45 Uhr ein 38-Jähriger aus Lambrecht/ Pfalz mit seinem Mercedes-Benz, als er im Rahmen einer Standkontrolle in der Talstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass dem Mann im Jahre 2021 die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Des Weiteren konnten bei dem Lambrechter Ausfallerscheinungen wahrgenommen werden, welche auf eine aktuelle Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Da dieser in entsprechende Vortests nicht einwilligte, wurde diesem letztlich eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Nun erwarten den Mercedes-Fahrer mehrere Strafverfahren. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

