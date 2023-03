Geldern (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (21. März 2023) in der Zeit zwischen 08:00 und 15:00 Uhr auf der Bogenstraße einen geparkten Suzuki Swift beschädigt. Der Wagen war auf einem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt. Es entstand ein Schaden am linken, vorderen Stoßfänger des Autos. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugen werden daher ...

