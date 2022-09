Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunkener beschädigt Brunnen

Mainz-Finthen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen randalierte ein 28-Jähriger Mann in der Poststraße im Stadtteil Finthen. Gegen 02:15 Uhr nahmen mehrere Anwohner Geschrei war und wurden auf den Randalierer aufmerksam. Dieser machte sich an einem Brunnen zu schaffen und trat und schlug mehrfach und heftig gegen eine metallene Brunnenfigur, bis sich diese tatsächlich von ihrem Unterbau löste und zu Boden fiel. Hiernach nahm der 28-Jährige die Figur und hielt sie nach Oben, was von mehreren Zeugen gesehen werden konnte, die die Polizei verständigten. Beim Eintreffen einer Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3 vom Lerchenberg, konnte der Randalierer angetroffen werden. Er hatte sich beim Entfernen der Brunnenstatue mehrere Verletzungen zugezogen und zudem einen Atemalkoholwert von über 2,4 Promille. Die Verletzungen mussten in einer Klinik behandelt werden. Zudem erwartet den 28-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell