Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Junger Mann ausgeraubt

Mainz-Neustadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 23-jähriger Mainzer Opfer eines Straßenraubes. Der junge Mann befand sich gegen 01:55 Uhr auf dem Nachhauseweg in der Mainzer Neustadt, als er in der Wallstraße von drei Jugendlichen angesprochen und bedroht wurde. Unter Androhung von Gewalt entwendeten die bislang unbekannten Täter Handy, Portemonnaie und Schlüsselbund des 23-Jährigen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Auf Grund der Dunkelheit konnten die Täter nur sehr vage beschrieben werden. Alle drei seien dunkel gekleidet gewesen, ca. 180 cm groß und schätzungsweise sehr jung. Einer der Täter habe einen hellen Gegenstand in der Hand gehalten und Deutsch mit unbekanntem Akzent gesprochen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

