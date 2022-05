POL-RE: Recklinghausen: Nach Kleingeld gefragt und Schein geraubt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall an der Waschstraße einer Tankstelle an der Herner Straße wurde ein 9-jähriges Mädchen leicht verletzt. Zudem waren insgesamt sechs Auto beteiligt. Der Gesamtsachschaden wird auf über 35.000 Euro geschätzt. Ein 60-jähriger Herner stand am Freitagnachmittag (14.50 Uhr) in der Warteschlange an der Waschstraße an. Aus bislang ...

