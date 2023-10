Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Während der Vernehmung den Haftbefehl eröffnet bekommen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 25-Jähriger aus Neustadter/W., welcher am 02.10.2023 gegen 08:00 Uhr zum Zwecke seiner Vernehmung in der hiesigen Dienststelle erschien. Hierbei konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Von diesem Haftbefehl hatte der Neustadter laut eigenen Angaben keine Kenntnis. Der Neustadter konnte durch Zahlung der offenen Geldstrafe die Verbringung in die Justizvollzugsanstalt verhindern.

