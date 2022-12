POL-LB: Besigheim: Schaltschrank einer Ampelanlage beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Montag in der Schulstraße in Waldenbuch die Glasscheibe des Vordachs eines dortigen Schulnebengebäudes. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Waldenbuch unter der Tel. 07157 52699-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ...

