Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere PKW's beschädigt und Gegenstände entwendet

Neustadt/Weinstraße - OT Mußnbach (ots)

Am 02.10.2023 im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 03:30 beschädigte ein 45-Jähriger aus Osthofen nach derzeitigem Ermittlungsstand zehn Fahrzeuge im Ortsbereich von 67435 Neustadt/W.-Mußbach. Hierzu schlug der Mann mittels eines Steines diverse Scheiben der geparkten Fahrzeuge ein. Aus mehreren PKW's entwendete der Täter Gegenstände, welche er teilweise in die anderen aufgebrochenen PKW's legte. Der 45-Jährige konnte letztlich durch Beamte in einem Mini Cooper sitzend angetroffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten dem hiesigen Gewahrsam zugeführt werden. Weitere Geschädigte, sowie Personen, welche sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell