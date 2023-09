Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Verkehrsunfall mit sieben Verletzten

Belm (ots)

Am Samstagmorgen befuhr eine 44-jährige Frau aus Wallenhorst mit ihrem VW Multivan die Lechtinger Straße (L109) bei Vehrte. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der VW nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und stoppte im Straßengraben. Sechs der sieben Insassen erlitten leichte Verletzungen, ein 18-Jähriger wurde schwer verletzt. Der Unfall löste einen Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst aus, alle Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Am VW entstand ein Totalschaden, er musste geborgen und abgeschleppt werden. Die entstandenen Sachschäden werden insgesamt auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Es besteht der Verdacht, dass die 44-Jährige am Steuer einschlief und es dadurch zum Unfall kam. Gegen die Frau wird deshalb wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Eine Alkoholbeeinflussung konnte vor Ort ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell