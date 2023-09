Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitag, gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 77-jährige Osnabrückerin mit einem Pkw Mercedes die Knollstraße in stadteinwärtige Richtung. An der Kreuzung zum Haster Weg bog die Frau nach links in Richtung Hunteburger Weg ab. Dabei nahm sie einen 73-jährigen Fahrradfahrer, der den Haster Weg in Richtung stadtauswärts bevorrechtigt querte, zu spät wahr. Die Autofahrerin verwechselte dann Gas und Bremse und fuhr den Osnabrücker an. Der Mann erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug kam erst zum Stillstand, nachdem es gegen einen Mercedes Sprinter geprallt war, der vor der Ampel in Richtung Vehrter Landstraße wartete. Der 73-jährige Fahrer des Sprinters, ein Mann aus Dortmund, blieb glücklicherweise unverletzt. Der Pkw der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden, die entstandenen Sachschäden summieren sich auf mehr als 11.000 Euro. Da Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung vorlagen, wurde dem verletzten Fahrradfahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

