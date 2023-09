POL-OS: Osnabrück: Stadt und Polizei warnen vor falschem Feuerwehrmann

Bersenbrück (ots) - Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, befuhr eine 47-Jährige mit ihrem Fahrrad die Overbergstraße in Richtung der Liebigstraße. An der Kreuzung zur Bramscher Straße missachtete die Frau aus Bersenbrück die Vorfahrt eines Bmw-Fahrers, der mit seinem Wagen auf der Bramscher Straße in Richtung Alfhausen unterwegs war. Es kam daraufhin zu ...

