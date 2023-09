POL-MA: Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin übersieht Radfahrer

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag missachtete um kurz vor 19:30 Uhr eine Radfahrerin an der Kreuzung Rindweg/ In der Schanz die Vorfahrt eines von rechts einfahrenden Opel-Fahrers. Die 66-Jährige Radfahrerin erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein ...

