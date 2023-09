Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw fuhr in Restaurant - zwei Leichtverletzte

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag gegen 20:25 Uhr wurden Gäste und Mitarbeiter einer Burger und Barbecue Bar an der Pagenstecherstraße durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Als sie aus dem Restaurant eilten, stellen sie fest, dass ein Ford Focus in den Terrassenbereich und gegen das Gebäude gefahren war. Die Ersthelfer wählten den Notruf und kümmerten sich um die beiden Insassen des Pkw. Der 38-jährige Fahrzeugführer und seine heranwachsende Tochter, beide aus Osnabrück, erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Pkw und dem Gebäude wird zusammen auf etwa 80.000 Euro geschätzt, die Statik des Gebäudes ist nicht beeinträchtigt. Die genaue Ursache, die zum Kontrollverlust über den Pkw führte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund körperlicher oder geistiger Mängel eingeleitet.

